One Piece: ascoltate My Sails are Set, il nuovo brano della colonna sonora!

L'hype è davvero troppo per riuscire a tenerlo a bada per questi pochi giorni che ci separano dall'uscita del live-action di One Piece: la serie Netflix si presenta come uno degli eventi mediatici di quest'anno, e per permetterci di ingannare l'attesa la piattaforma non può dunque far altro che concederci un po' di anticipazioni.

Dopo aver rilasciato un nuovo trailer di One Piece che ha confermato anche il ritorno di una star dell'anime tratto dal manga di Eiichiro Oda, dunque, la produzione ha deciso di tener buoni i fan pubblicando un altro piccolo pezzo che andrà a comporre il puzzle di questo rischiosissimo adattamento, o meglio della sua colonna sonora.

Il brano My Sails are Set è infatti disponibile ora su Spotify e YouTube: si tratta di uno dei pezzi inediti contenuti nella soundtrack di questa attesissima serie live-action e la cui atmosfera avventurosa e sognante si fregia, oltre che della splendida voce di Aurora, anche delle firme di Sonya Belousova e Giona Ostinelli, già noti al grande pubblico per la colonna sonora di The Witcher (vi dice niente Toss a Coin to your Witcher?).

La musica c'è, il mood è decisamente quello giusto: ormai non resta altro da fare che imbarcarci con Rufy, Zoro, Nami, Sanji e Usopp alla ricerca del tesoro di Gold D. Roger! Sperando, ovviamente, che Netflix abbia imparato dagli errori di Cowboy Bebop.