ONE PIECE, che aspetto potrebbe avere il cast nel live-action? Ecco le prime fanart

Nella giornata di ieri è finalmente arrivato l'annuncio che tutti aspettavano: Netflix ha svelato il cast del live-action di ONE PIECE, o almeno parte di esso, presentando i primi membri dei Mugiwara. Oggi però, spuntano già le prime fanart.

Nelle ultime ore i fan di tutto il mondo si sono divertiti a discutere della notizia del giorno, ovvero gli interpreti del live-action di ONE PIECE presentati a sorpresa dagli account ufficiali della serie Netflix (o meglio, che sono stati costretti a presentare prima che ci pensassero i leak, come ha ricordato anche Oda).

E sebbene ai poster da ricercati che li hanno introdotti al grande pubblico siano poi stati accompagnati da un simpatico videoannuncio in cui ci si poteva già fare una piccola idea di come sarebbero potuti essere nei panni di Luffy e gli altri membri della sua ciurma, al momento possiamo usare solo l'immaginazione per capire che aspetto potrebbero avere questi ragazzi nella serie. Quella o... Photoshop.

Un utente twitter ha infatti condiviso sul popolare social una versione modificata delle foto di Inaki Godoy (Luffy), Mackenyu (Zoro), Emily Rudd (Nami), Jacob Romero Gibson (Usopp) e Taz Skylar (Sanji) con i capelli e gli iconici outfit dei rispettivi personaggi, e per completare l'opera sono stati aggiunti anche due fancast molto gettonati tra i fan: Jamie Lee Curtis come Dr Kureha e Gordon Ramsey come lo chef Zeff.

Il post lo trovate in calce alla notizia, mentre per approfondimenti sull'adattamento Netflix, venite a scoprire con noi chi sono gli attori di ONE PIECE.