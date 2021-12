ONE PIECE, l'attore di Luffy si 'allena' per il live-action Netflix: il divertente video

C'è tata trepidazione per il live-action Netflix di ONE PIECE, specialmente da quando è stato annunciato il cast di interpreti che porteranno sullo schermo i Mugiwara. E proprio i ragazzi adesso sono in fase di allenamento per lo show, come il suo protagonista, Iñaki Godoy. Ma guardate cosa combina il futuro Re dei Pirati...

L'annuncio del cast del live-action di ONE PIECE ha portato un rinnovato entusiasmo per la produzione all'interno del fandom dell'opera di Eiichirō Oda, il che è tutto dire dato che è sempre stato molto alto fin dall'inizio (con qualche perplessità dovuta all'operazione, come d'altronde per tutti i live-action in generale).

E tale entusiasmo ha spinto tutti a seguire da vicino, passo dopo passo, anche la preparazione dei giovani interpreti dei Mugiwara sui social, che sempre molto attivi, stanno condividendo il loro percorso con i fan.

Così sta facendo anche Iñaki Godoy a.k.a. Luffy, che in questi giorni troviamo in palestra per un duro allenamento... O almeno così pensavamo.

Dall'ultimo video da lui condiviso (che trovate in calce alla notizia), invece, sembrerebbe che Godoy abbia preso esempio più da quel simpaticone dell'interprete di Shang-Chi (vi ricordate gli allenamenti da quarantena di Simu Liu?) piuttosto che da un mentore esigente come Silvers Rayleigh...



"Attenzione gente, Iñaki sta mettendo su i muscoli!" scherza l'attore nella caption.

Ma son ragazzi, che ci volete fare!

Al momento non abbiamo notizie su una possibile data d'uscita del live-action di ONE PIECE su Netflix, ma attendiamo nuovi annunci di casting che si spera arrivino al più presto.