One Piece, l'attore di Zoro Mackenyu legge i tweet dei fan...e degli haters

Mackenyu Maeda è l'iconico Zoro nella serie Netflix di One Piece: l'attore non è nuovo ai prodotti live-action, ma con la sua interpretazione dello spadaccino si è di certo guadagnato un posto nel mondo della cultura pop. Ma cosa ne pensano i fan del suo (duro) lavoro per vestire i panni di Zoro?

Il live-action di One Piece non potrà che durare molto e ci sarà del tempo per affinare il personaggio per Mackenyu che, a ogni modo, è stato molto apprezzato dai fan.

L'attore, infatti, ha letto alcuni tweet nel corso di una puntata del canale YouTube Still Watching Netflix: "Mackenyu si è fatto tre piercing all'orecchio mentre giocava a Zoro. La sua dedizione al ruolo", ha letto l'attore che è rimasto molto sorpreso che qualcuno se ne fosse accorto. Ma non è solo la sua perseveranza ad aver attirato il pubblico: "Non riuscirò mai a dimenticare quanto sia sexy Zoro. È proprio quel tipo di spadaccino", si legge in un altro commento. Mackenyu ha saputo, dunque, rendere sul grande schermo un'altra qualità dello spadaccino seppur qualche utente non ha avuto di certo peli sulla lingua: "Sono un grande fan del fatto che Zoro sia sexy senza nemmeno provarci perché è letteralmente un grande idiota, mi piace proprio questo di lui", scrive un fan. La reazione dell'attore, è stata comunque conciliante ammettendo che Zoro non è perfetto.

One Piece avrà una seconda stagione e Mackenyu tornerà ( non tanto presto) nei panni dell'iconico spadaccino.