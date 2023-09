One Piece, dove abbiamo visto l'attore di Zoro? Per lui non è il primo anime live action!

One Piece di Netflix è ormai un successo globale. La serie ha scalato la classifica della piattaforma streaming e si è posizionata in cima, merito anche degli attori. A proposito degli attori della serie, chi è l’interprete di Zoro in One Piece: Live action?

A interpretare lo spadaccino è Mackenyu Maeda, attore giapponese e esperto in arti marziali. Maeda, da sempre appassionato di recitazione, ha ottenuto il suo primo ruolo da protagonista all’età di 16 anni. Dopo anni di gavetta nel cinema giapponese, è arrivato a lavorare ad Hollywood per la prima volta grazie al film Pacific Rim – La rivolta.

One piece non è il suo primo live action, dato che l’attore ha lavorato in parecchi adattamenti tratti da manga in precedenza. In Rurouni Kenshin: The Final, Mackenyu ha assunto il ruolo dell'antagonista finale, Yukishiro Enishi. Successivamente ha lavorato all’adattamento live action del popolarissimo manga di combattimenti JoJo. Basato sull'arco narrativo Diamond Is Unbreakable, Mackenyu interpreta Okuyasu Nijimura in Jojo's Bizarre Adventure: Diamond Is Unbreakable Capitolo I. Altro famosissimo live action a cui ha partecipato è stato l'adattamento del 2019 della popolare serie manga Tokyo Ghoul di Sui Ishida, in cui interpreta il personaggio di 'Souta' in Tokyo Ghoul S. Infine l’attore ha assunto il ruolo di Eiji Tomari in Kamen Rider Drive: Surprise Future, l'adattamento cinematografico della serie televisiva Kamen Rider Series 2014-2015.

Giunto finalmente a interpretare Roronoa Zoro all’interno del live action di One piece (qui potete trovare la nostra recensione di One Piece Live Action la prima stagione), sembra che la carriera dell’attore sia destinata a decollare definitivamente.