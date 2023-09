One Piece, l'attore di Zoro parla della pressione sulla serie: 'Volevo accontentare i fan'

La serie dedicata a One Piece si sta dimostrando un enorme successo, con i fan dell’opera originale pienamente soddisfatti dal lavoro fatto da Netflix. Certo, non deve essere stato semplice lavorare sapendo di stare adattando uno dei manga più amati di tutti i tempi. Mackenyu, interprete di Zoro ha spiegato come si è sentito durante le riprese.

Dopo avervi mostrato una fan art che ha provato ad anticipare l’aspetto di Chopper nel live action di One Piece, torniamo a parlare della prima stagione per condividere le parole di Mackenyu a proposito della forte pressione che si provava sul set durante la produzione di uno show che avrebbe ricevuto l’attenzione dei tanti fan dell’opera di Eiichirō Oda.

In un’intervista con Collider, l’attore ha spiegato al responsabilità che gravava sulle spalle di chi stava lavorando alla serie: “Questo è sicuramente il più grande manga di lunga durata mai realizzato. C’era pressione. Ho mantenuto la concentrazione sul ruolo e su come dare vita a Zoro. Volevo accontentare i fan dell’anime e anche le persone che non l’hanno mai visto prima”.

Quindi il protagonista di I Cavalieri dello Zodiaco ha concluso: “Se c’è una cosa che ho imparato da One Piece è che anche se le cose sono impegnative, bisogna trovare un modo per divertirsi. Quindi sì, c’èra molta pressione, c’erano molte ansia, ma c’èra anche molto divertimento! E c’era molto amore. E come ogni avventura, è stato emozionante. Ero così entusiasta di poter far parte di qualcosa di così grande e così incredibile”.

Parole che dimostrano il grande senso di responsabilità nei confronti dei fan da parte di tutti quelli che hanno realizzato l’adattamento, con il risultato di aver realizzato un prodotto capace di essere apprezzato anche dal pubblico più legato alle opere originali.

In attesa di avere nuove informazioni sulla seconda stagione, vi lasciamo alla recensione di One Piece.