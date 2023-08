One Piece, l'avventura ha inizio: Netflix svela il trailer finale, il manga prende vita

A poche ore dal debutto in streaming, previsto per domani 31 agosto, Netflix ha pubblicato in questi minuti il trailer finale di One Piece, l'attesissima serie tv live-action basata sul manga e l'anime di Eiichiro Oda.

Se il primo trailer di One Piece era servito più come introduzione a Luffy (Iñaki Godoy) e alla sua missione di diventare il Re dei Pirati, questo trailer finale evidenzia di più l'azione della serie: la clip salta da una battaglia all'altra, ognuna più folle della precedente tra palle di cannone, scorci di Buggy the Clown (Jeff Ward), un nemico che può attaccare rimuovendosi le parti del corpo, apparizioni di Arlong (McKinley Belcher III), un pirata uomo-pesce con il naso a sega, e ovviamente scene degli attacchi gommosi di Luffy.

"Se il percorso sembra troppo facile, sei sulla strada sbagliata", dice il protagonista nel trailer al suo nuovo equipaggio. Basato sull'omonimo manga del 1997 di Eiichiro Oda, One Piece segue Monkey D. Luffy, un giovane determinato a diventare il re dei pirati e ad acquisire il più grande di tutti i tesori dei pirati, il leggendario One Piece. Ma quando Rufy inizia a mettere insieme la sua squadra, si rende presto conto che la sua non è l’unica ciurma di pirati in cerca di One Piece.

Per altri contenuti, guardate la nuova clip di One Piece esclusiva di Everyeye.