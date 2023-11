One Piece batte Sex Education: il nuovo record del live-action Netflix

Nonostante One Piece abbia dei problemi, questo non ha impedito alla serie di aggiudicarsi un grande traguardo sulla piattaforma che la ospita: Netflix. Ma non solo...lo show ha anche sorpassato largamente uno dei finali di serie più attesi di sempre: quello di Sex Education.

Con 475 milioni di ore viste e 63,6 milioni di spettatori, One Piece sorpassa brutalmente l'ultima stagione di Sex Education.

Ciò che sorprende è la velocità con la quale la nuova serie live-action è riuscita a raggiungere tali vette. Parliamo di sole cinque settimane. Nello stesso range di tempo Sex Education ha raggiunto 312 milioni di ore viste, nonostante sia anche più lunga rispetto a One Piece.

Insomma, la ciurma è un successo in tutto il mondo. Pensate che la serie è ancora tra le top 10 di Netflix, una posizione che si è aggiudicata praticamente subito dalla sua uscita. Da allora, One Piece non ha MAI abbandonato quella posizione. Con questi dati ottenuti finora, non è difficile affermare che probabilmente la terrà per un bel po'.

Intanto i fan aspettano la conferma del rinnovamento della seconda stagione di One Piece. La storia deve continuare, troppi misteri devono essere disvelati, e la ciurma ha ancora del lavoro irrisolto da mandare avanti.