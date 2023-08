One Piece ha bisogno di un remake live-action? Si, e lo dice Eiichiro Oda

One Piece è uno dei manga e di conseguenza anche degli anime più amati di sempre, nonché uno dei più longevi della storia. I suoi fan nutrono un amore speciale infatti per questo tipo di storia avventurosa tanto che ci si chiede se avesse necessità di un remake in live-action. A quanto pare, il primo a esserne fermamente convinto è Eiichiro Oda.

La star di One Piece di Netflix Iñaki Godoy (che interpreta il grintoso e gommoso pirata protagonista della serie, Monkey D. Luffy) ha avuto modo di recarsi nel laboratorio di Eiichiro Oda e di incontrare il leggendario mangaka in persona. Durante la loro conversazione, Oda ha raccontato a Godoy di aver visto i nastri del provino originale per Luffy e di aver sentito immediatamente che il giovane attore messicano era l'esatta incarnazione di Luffy, sconfiggendo così rapidamente la sua peggiore paura nell'adattare la serie in live-action:

"La mia più grande preoccupazione per il live-action era se saremmo stati in grado di trovare qualcuno come Luffy", ha detto Oda. "Ma stavo guardando i vari video dei provini e quando ti ho visto mi sono messo a ridere... Sei proprio come il personaggio che disegno nel manga. Ho pensato intuitivamente: 'Quello è Luffy'". Tra l'altro, ecco il motivo per cui Oda ha scelto Godoy come Luffy nella serie Netflix.

Godoy ha quindi concluso l'incontro ricevendo un enorme complimento, ovvero con Oda che "non può immaginare nessun altro che interpreti questo ruolo" [complimento che ha fatto piangere l'attore] e ha aggiunto: "Sono così grato che tu sia nato per essere proprio come Luffy". Oda ha concluso vantandosi di pensare che la versione di Godoy di Luffy sarà capace di conquistare anche i fan: "La tua energia come Luffy sarà contagiosa".

La prima stagione del live-action di One Piece arriverà su Netflix il 31 agosto prossimo.