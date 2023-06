One Piece, il cast del live-action rivela gli anime preferiti (e l'incontro con Oda)

In una nuova intervista, il cast del live-action di One Piece ha scelto di parlare dell'argomento più importante per antonomasia: le loro preferenze in fatto di anime, a cui si aggiunge il racconto del sensazionale (ma a tratti spaventoso) incontro col mangaka Eiichiro Oda.

Alla domanda se Mackenyu Maeda (interprete di Roronoa Zoro) abbia intenzione di recitare in altri live-action dopo Cavalieri dello Zodiaco, Full Metal Alchemist e Tokyo Ghoul, la sua risposta non lascia alcun dubbio: "Uno dei miei anime preferiti è Hunter x Hunter, lo adoro!".

Quanto a Iñaki Godoy (Mokey D. Luffy), la passione non è altrettanto spiccata: "Prima di fare One Piece non guardavo molti anime. Dopo aver girato One Piece, invece, mi sono appassionato di più. One Piece è perfetto per me. Ho provato con Chainsaw Man, penso che sia davvero figo, ma forse è un po' troppo... violento". Ha inoltre guardato il primo episodio di Demon Slayer, con l'obiettivo di terminare la serie e proseguire ancora oltre con L'attacco dei giganti. L'anime preferito di Emily Rudd (Nami)? Made in Abyss, seinen scritto e disegnato da Akihito Tsukushi. A proposito: il proseguimento dell'anime di Made in Abyss è ufficiale, stando all'annuncio di PV.

Godoy ha avuto addirittura l'occasione di incontrare Eiichiro Oda, il creatore di One Piece. "Ho avuto l'opportunità di incontrare il signor Oda" ha ricordato. "Non posso entrare troppo nei dettagli al riguardo, ma... ho avuto la fortuna di interagire con lui". Lo stesso vale per Rudd. "È stata senza dubbio la cosa più spaventosa che abbia mai fatto in tutta la mia vita" ha riso. "È adorabile, ma, sai com'è, lo considero una specie di dio, hai presente?".

In attesa del 31 agosto 2023, ecco le prime reazioni al live-action di One Piece.