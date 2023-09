One Piece, il cast di Netflix parla italiano e canta la sigla di Mare Fuori

One Piece è senza ombra di dubbio la serie tv del momento, Netflix è infatti riuscita nell'impresa impossibile di portare in live-action uno dei manga più complessi di sempre da trasporre in tal modo. Il successo dello show è ormai un fatto, ed il pubblico si è già affezionato alla ciurma capitanata da Inaki Godoy.

Come da tradizione Netflix quando si tratta di pubblicizzare una delle sue produzioni di punta, anche al cast di One Piece è stato proposto di improvvisare qualche parola in una lingua straniera, e stavolta è toccato proprio alla nostra lingua, l'italiano.

Bisogna ammettere che nonostante qualche luogo comune, come il classico gesticolare che contraddistingue la conoscenza del nostro paese all'estero, è molto divertente assistere ad Emily Rudd, Taz Skylar e gli altri mentre tentano di capire le parole che gli sono state affidate sui cartellini.

Assistere a Godoy che, senza saperlo, inneggia a 'La canzone del captano' di Francesco Facchinetti, è veramente esilarante, così come fa veramente sorridere Jacob Gibson che cerca di decifrare il dialetto napoletano di Mare Fuori, la famosa fiction italiana.

Sicuramente un bel modo per far conoscere gli interpreti di personaggi così amati dai fan, specie se si tratta di un gruppo veramente affiatato come quello che appare in praticamente tutto il materiale promozionale di questo live-action.

Il video completo potete trovarlo, come sempre, in calce a questa notizia. Oltretutto, avete già letto la nostra recensione di One Piece? Sapevate inoltre che Emily Rudd sarebbe una Gwen Stacy Perfetta?