One Piece, il cast era terrorizzato dalle reazioni: 'Si sono fatti scudo dai commenti web'

Il live-action di One Piece è la serie TV più richiesta, raccogliendo così l'ennesimo riconoscimento globale all'accurato lavoro svolto dal team di Netflix nella titanica impresa di portare sul piccolo schermo un adattamento più fedele possibile all'iconico manga di Eiichiro Oda. Eppure il cast ha temuto il peggio prima del lancio!

Adattare in live-action un'opera come quella di Oda rappresentava una sfida molto importante per Netflix: la maledizione degli adattamenti dei manga giapponesi rivelatisi fallimentari da ogni punto di vista rischiava di abbattersi anche su One Piece e i suoi protagonisti! A spaventare il cast, infatti, come raccontato da Taz Skylar (l'amatissimo Sanji) era proprio il giudizio severo del popolo del web: la responsabilità sulle spalle della ciurma di Cappello di Paglia era immensa, le aspettative molto alte. Una certa paura, come detto da Skylar durante l'evento Mangafest, era nell'aria: la star ha raccontato come tutto il cast temesse la reazione del pubblico, e che per "esorcizzare" la paura hanno deciso di passare i giorni dell'uscita in Giappone con Mackenyu (Roronoa Zoro). Non appena lette le prime recensioni, tutti i protagonisti sono impazziti di gioia!

Il debutto del live-action di One Piece non ha deluso il pubblico, che si è mostrato fin da subito entusiasta di conoscere in carne e ossa i personaggi che ha sempre visto solo su carta: un successo che ne ha decretato il rinnovo per una seconda stagione. Come promette Mackenyu, One Piece 2 sarà ricco di combattimenti!