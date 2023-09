One Piece ce l'ha fatta: la serie è Fresh su Rotten Tomatoes!

Negli ultimi mesi si era creata un'attesa spasmodica verso il remake in live-action di One Piece, data l'enorme popolarità del manga e del relativo anime di Eichiro Oda, ma la presenza dell'autore all'interno della produzione aveva fatto ben sperare i fan dell'originale. A quanto pare la serie Netflix ha convinto ed è "Fresh" su Rotten Tomatoes.

La prima stagione dell'adattamento live-action ha ottenuto un punteggio di critica dell'83% sul noto aggregatore di recensioni, guadagnandosi lo status di Certified Fresh. La serie sta ottenendo ottimi risultati anche tra il pubblico, visto che il punteggio è attualmente arrivato al 95% con oltre 10.000 valutazioni.

Anche noi abbiamo promosso l'adattamento, potete approfondire meglio leggendo la nostra recensione di One Piece su queste pagine.

La nuova serie di One Piece, della durata di otto episodi di circa un'ora ciascuno, affronta gli eventi della saga East Blue del manga originale di One Piece di Eiichiro Oda, che ha visto Monkey D. Luffy riunire i primi membri della ciurma di Cappello di Paglia. One Piece di Netflix vede Matt Owens e Steven Maeda come showrunner principali, mentre il creatore del manga originale di One Piece, Eiichiro Oda, è stato fortemente coinvolto nel progetto finale.

Il cast principale è guidato da personaggi del calibro di Iñaki Godoy nel ruolo di Monkey D. Luffy, Mackenyu nel ruolo di Roronoa Zoro, Jacob Romero Gibson nel ruolo di Usopp e Taz Skylar nel ruolo di Sanji. Ci sono anche Morgan Davies nel ruolo di Koby, Ilia Isorelýs Paulino nel ruolo di Alvida, McKinley Blecher nel ruolo di Arlong, Jeff Ward nel ruolo di Buggy, Vincent Regan nel ruolo di Garp, Aidan Scott nel ruolo di Helmeppo, Peter Gadiot nel ruolo di Shanks, Jean Henry nel ruolo di Fullbody, Len-Barry Simons nel ruolo di Chew, Alexander Maniatis nel ruolo di Klahadore, Steven Ward nel ruolo di Mihawk e altri ancora.

Tutti gli episodi della prima stagione della serie sono disponibili su Netflix dal 31 agosto scorso.