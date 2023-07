One Piece, chi è l'attore di Shanks il Rosso?

Beccare un cast capace di rendere al meglio l'iconicità dei personaggi del manga e dell'anime di One Piece era apparsa sin dal primo istante come un'impresa impossibile per Netflix: il risultato finale potremo ovviamente giudicarlo solo all'uscita della serie, ma fino ad allora possiamo comunque cominciare a farci un'idea di ciò che sarà.

Il primo trailer esteso del One Piece di Netflix ci ha infatti permesso di dare uno sguardo a gran parte dei personaggi principali che incontreremo nel corso di questa prima tranche delle avventure di Rufy e soci in giro per la Rotta Maggiore, tra cui quello Shanks il Rosso che ricopre un ruolo fondamentale proprio nella crescita del pirata dal cappello di paglia.

Sarà dunque Peter Gadiot a dar volto all'uomo che regalò a Rufy il suo iconico cappello: classe 1986, Gadiot è un attore britannico di origine olandese da parte di padre e messicana da parte di madre; conosciuto principalmente per il ruolo di Cyrus nella serie C'era una Volta nel Paese delle Meraviglie, il nostro è apparso recentemente anche in Yellowjackets, Supergirl e Regina del Sud.

One Piece rappresenterà dunque un passaggio chiave per la carriera di un attore in cerca della sua grande occasione per spiccare definitivamente il volo: quello di Shanks sarà davvero il ruolo della svolta? Diteci la vostra nei commenti! Eiichiro Oda, intanto, ha confermato di aver spinto Netflix a modificare alcune scene di One Piece.