ONE PIECE, chi sarà Bibi nel live-action? Altri toto-nomi!

Prima che possano annunciare attori e attrici della seconda stagione di ONE PIECE è divertente lanciarci nei fantacasting più sfrenati, cercando magari di non mettere attrici del calibro di Charlize Theron, per fare un esempio. E quindi chi potrebbe interpretare Bibi?

Nella seconda stagione di ONE PIECE su Netflix vedremo per forza di cose Alabasta (ecco infatti tutte le isole della seconda stagione di ONE PIECE) e quindi Nefertari Bibi (o Vivi, come preferite), perciò scegliamo qualche attrice che secondo noi la potrebbe interpretare bene, dando diverse opzioni visto che non sappiamo come Netflix la vorrà portare in live action.

Cominciamo con Banita Sandhu, attrice gallese di origini indiane classe 1997. L'abbiamo vista nella terza stagione di Bridgerton nel ruolo di Sita Malhotra, e secondo noi potrebbe essere perfetta per dare vita alla principessa di Alabasta.

Passiamo poi a Yasmeen Fletcher. Statunitense, classe 2003, è conosciuta al grande pubblico soprattutto per aver interpretato Nakia Bahadir in Ms. Marvel, serie Disney Plus del Marvel Cinematic Universe. Anche lei avrebbe sicuramente il volto giusto per Bibi.

Spostiamo in Australia con Alycia Debnam-Carey, attrice classe 1993 già conosciuta per il ruolo di Lexa in The 100 e Alicia Clark in Fear the Walking Dead. Anche in questo caso un volto molto in linea con la Bibi di ONE PIECE che potrebbe rendere onore al personaggio.

Resta sempre la questione di come Netflix vorrà adattare la famiglia Nefertari, dato che è probabile vista l'ambientazione in stile egiziano che i tratti somatici degli attori siano quelli degli abitanti del Nordafrica.

E secondo voi quale sarebbe l'attrice perfetta per interpretare Bibi in ONE PIECE? Ditecelo nei commenti, l'unica cosa importante è che Jamie Lee Curtis faccia davvero Kureha, poi va bene tutto.