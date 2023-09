ONE PIECE, chi sarà Chopper nel live action? Ecco il toto-nomi!

Una delle sfide più grandi che la seconda stagione di ONE PIECE dovrà affrontare, lo abbiamo già detto più volte, è la resa di Tony Tony Chopper, renna antropomorfa che si unirà alla ciurma di Luffy. Ma quale attore potrebbe impersonarlo?

CGI sì o CGI no? Qua sta il dilemma per quanto riguarda Tony Tony Chopper nella seconda stagione di ONE PIECE. Ma diamo per buona l'ipotesi che non utilizzeranno effetti speciali (almeno per la forma base da "bambino") e sceglieranno un attore in carne e ossa da truccare come fatto con Arlong. Chi potrebbe interpretare Chopper?

Partiamo con una scelta quasi scontata visto il paragone fatto più volte: Christian Convery, protagonista di Sweet Tooth. La serie è già in casa Netflix e il giovanissimo attore è un classe 2009, perfetto per averlo giovane e in crescita nel corso del tempo. Certo, a quel punto bisognerebbe adattarsi al fatto che Chopper possa cambiare parecchio da una stagione all'altra, ma scegliendo un attore vero è inevitabile.

Altro volto che potrebbe funzionare è Roman Griffin Davis, anche se ha due anni in più di Convery. Il nome è già conosciuto per la sua partecipazione al film Premio Oscar JoJo Rabbit, potrebbe quindi essere un'aggiunta importante al cast in vista della seconda stagione, visto che sembra quasi scontato che Jamie Lee Curtis sarà Kureha nella seconda stagione di ONE PIECE.

Ultimo nome che scegliamo è Brock Brenner, giovanissimo attore classe 2011. Non ha moltissimi ruoli all'attivo, ma era per esempio in Panama Papers di Steven Soderbergh dove ha recitato con Meryl Streep, che fa già parecchio curriculum.

E secondo voi come dovrebbero fare Chopper in live action? Se fosse con un attore in carne e ossa chi vorreste vedere a interpretarlo? Diteci la vostra nei commenti, noi vi lasciamo a quali isole vedremo nella seconda stagione di ONE PIECE su Netflix.