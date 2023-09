One Piece, chi sarà Doflamingo? I fan hanno già scelto!

One Piece si è rivelato il cavallo vincente per Netflix: il live-action tratto dal manga di Eiichiro Oda ha scalato le classifiche della popolare piattaforma di streaming e adesso non si parla d'altro che della seconda stagione che attende il rinnovo. Una mossa che per molti sarebbe già scontata dando vita al totonome per i prossimi personaggi.

Malgrado le differenze tra manga e live-action di One Piece, il casting scelto dallo stesso Oda sembrerebbe mettere tutti d'accordo e i fan hanno già qualche suggerimento sui prossimi personaggi che incontreremo man mano che il live-action andrà avanti.

Su Twitter infatti, complice l'aurea rosa che avvolge Ryan Gosling, reduce da Ken in Barbie di Greta Gerwig, i fan di One Piece hanno già proposto l'attore per il ruolo di Doflamingo! In un tweet, l'attore compare con indosso una pelliccia rosa e gli iconici occhiali del signore della guerra: che dire, il rosa dona molto a Ryan Gosling! Come ricordiamo, però, Doflamingo appare sì nell'arco di Sky Island, ma la sua presenza è molto più massiccia nelle saghe di Summit War e Dressrosa. Dunque per il live-action sembrerebbe ancora troppo prematuro parlarne!

Nell'attesa dell'annuncio ufficiale del rinnovo della serie TV tratta dal manga di Oda per una seconda stagione (le sceneggiature sono già pronte - parola dei produttori) ecco qualche ipotesi su quante puntate avrà la seconda stagione del live-action di One Piece.