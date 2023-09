ONE PIECE: chi sono i genitori di Sanji? Quello che non sapete se non leggete il manga

Parentele e rapporti fra genitori e figli svolgono un ruolo cruciale in One Piece, soprattutto quando vengono tenute nascoste e poi svelate nel corso del tempo. Ecco allora chi sono i genitori di Sanji raccontati a chi non legge il manga.

Cominciamo con il dire che la rivelazione sulla famiglia di Sanji è abbastanza grossa nel manga di One Piece, anche perché la maggior parte dei lettori era convinta che il cuoco della ciurma di Luffy fosse un orfano di umili origini.

Sanji invece è il quartogenito della famiglia Vinsmoke, a capo dell'esercito del Germa 66, una sorta di sindacato criminale che opera nella fornitura di mercenari per i più disparati scopi. I Vinsmoke sono in possesso di una tecnologia bellica molto avanzata, avendo quindi un'influenza importante per quanto riguarda il sottobosco criminale del mondo di Eiichiro Oda.

Il padre di Sanji è Vinsmoke Judge, sovrano del Regno Germa e capofamiglia. Convinto sostenitore delle ideologie classiste dei nobili mondiali, ha lavorato con Vegapunk sviluppando poi tecnologie di mutazione degli esseri umani, tramite le quali ha modificato il DNA dei suoi figli per renderli più forti. Così infatti è successo con la sorella di Sanji, Reiju, e con tutti gli altri fratelli: Ichiji, Niji e Yonji. Reiju era l'unica a voler bene a Sanji, che veniva invece bullizzato dagli altri fratelli e ripudiato dal padre.

La madre, Sora, aveva infatti assunto un farmaco quando era incinta per prevenire le mutazioni volute da Judge, che però aveva funzionato solo su Sanji, rendendolo quindi il reietto della famiglia. È da lei che ha ereditato le abilità culinarie e dopo la sua morte aveva deciso di fuggire dai Vinsmoke per rinnegarli.

Chissà se e quando vedremo tutte queste cose nel live action, oppure se cambieranno qualcosa e anticiperanno la rivelazione sulla famiglia Vinsmoke.

Voi le sapevate queste cose su Sanji? Ditecelo nei commenti, noi intanto vi lasciamo a quando Taz Skylar si è buttato in acqua con Inaki Godoy per aiutarlo e ai film che Taz Skylar ha fatto prima di One Piece per una bella scorpacciata di Sanji.