One Piece, chi interpreta il personaggio della scena post-credit? La risposta è complicata

La scena post-credit della prima stagione di One Piece, remake live-action targato Netflix basato sul manga e l'anime di Eiichiro Oda, include l'esordio di un famoso personaggio della saga, ma quale attore lo interpreta?

La risposta è abbastanza complicata: comunque, se siete interessati a conoscerla e avete aperto l'articolo, vuol dire che non temete gli spoiler circa il finale della prima stagione di One Piece, quindi d'ora in avanti possiamo parlare liberamente.

L'ultima scena della prima stagione di One Piece introduce Capitan Smoker, un avversario ricorrente delle avventure piratesche della ciurma di Cappello di Paglia, ma la sequenza, posta dopo i titoli di coda dell'ultimo episodio, non rivela l'identità dell'attore che lo interpreta. La stessa Netflix non ha svelato un casting per il personaggio - qui potete trovare l'elenco completo del cast della prima stagione One Piece - probabilmente perché la produzione non ha ancora scelto l'attore ideale per la seconda stagione e ha semplicemente affidato questo cameo di Smoker ad una comparsa.

Tuttavia, è possibile che una versione giovane di Smoker compaia all'inizio della serie, proprio nel primo episodio, durante l'esecuzione di Gold Roger a Loguetown: secondo una teoria, infatti, Screen durante il caos scatenato dalle ultime parole di Gold Roger si può vedere un ragazzo con i capelli bianchi, e i fan della saga di One Piece dovrebbero sapere che Smoker è storicamente associato a quella città. Anche in questo caso, comunque, il nome del giovane attore che interpreta il ragazzo dai capelli bianchi è attualmente sconosciuto.

