ONE PIECE, chi potrebbe interpretare Nico Robin? Facciamo il toto-nomi!

Siamo ancora in attesa di una conferma per la seconda stagione di One Piece su Netflix, ma possiamo già divertirci con il fantacasting per uno dei personaggi cruciali che dovremmo vedere nelle prossime puntate: Nico Robin. Chi potrebbe interpretarla?

Inevitabile vedere Nico Robin durante la seconda stagione di One Piece su Netflix, quindi viene logico iniziare a farsi qualche domanda su quale attrice potrebbe darle vita. Senza ovviamente sparare nomi troppo grossi visto che difficilmente si potranno vedere volti noti al grandissimo pubblico, però mai dire mai.

Cominciamo con Nora Arnezeder, attrice francese classe 1989 già vista in casa Netflix, dato che ha interpretato Coyote in Army of the Dead di Zack Snyder. Il volto ricorda tanto quello di Nico Robin quindi potrebbe essere una buona scelta già "in casa" Netflix.

C'è poi Emma Grabinsky, che ricorda un po' i lineamenti est europei, attrice canadese classe 1996. Secondo quanto detto dall'autore di One Piece Eiichiro Oda Nico Robin dovrebbe essere russa se se fosse nel nostro mondo, quindi sarebbe una buona scelta.

Ragioni simili anche per proporre Frida Gustavsson come Nico Robin. Modella e attrice svedese classe 1993, è apparsa nella serie Netflix Vikings: Valhalla nel ruolo di Freydis. Perciò anche in questo caso lineamenti nordici e una dimestichezza con il mezzo e le scene action.

Ci vogliamo poi sbilanciare su due nomi più conosciuti degli altri, anche loro sempre in casa Netflix, soprattutto nel caso in cui si volesse dare una visione un po' diversa del personaggio. Una è un po' più complicata visti i suoi impegni con The Witcher, ma Anya Chalotra sarebbe una bella scelta per Nico Robin, avendo già lavorato a prodotti fantasy.

L'altra attrice interessante è Sofia Boutella, pronta a debuttare come protagonista con Rebel Moon di Zack Snyder per Netflix. Oltre al nome, Boutella è anche classe 1982, ma potrebbe avere la somiglianza giusta. E poi visto il successo in 93 Paesi di One Piece magari potrebbero alzare il tiro anche sugli attori.

E voi siete d'accordo con questo toto-nomi? Chi dovrebbe interpretare Nico Robin? Ditecelo la vostra nei commenti, noi vi lasciamo all'allenamento di Taz Skylar per interpretare Sanji in One Piece.