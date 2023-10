One Piece, chi sono i Marines più forti della saga?

Dopo lo straordinario successo di One Piece su Netflix, adesso i fan più appassionati del manga e dell'anime possono mettersi comodi in attesa della seconda stagione del remake in live-action. Tra i personaggi più rappresentativi della saga ci sono sicuramente i Marines, e adesso vediamo insieme chi sono i più forti mai apparsi nella narrazione.

I Marines sono una delle fazioni di One Piece e sono il principale ramo militare del Governo Mondiale. Hanno il compito di far rispettare la legge, il che significa che hanno costantemente a che fare con i pirati. Alcuni dei personaggi più forti di One Piece sono proprio i Marines e molti di loro possiedono un potente Frutto del Diavolo.

I Marines dovrebbero essere i buoni, ma alcuni di loro sono piuttosto pericolosi e tendono ad avere il grado di Vice Ammiraglio o superiore, il che significa che possono usare un forte Haki. Alcuni di questi marine possono eliminare decine di pirati alla volta, mentre altri sono capaci di distruzioni su larga scala. I vari marine credono in diverse forme di giustizia, ma quelli che credono nella Giustizia Assoluta sono particolarmente pericolosi. Chissà quali vedremo nella Stagione 2 di One Piece.

Smoker. Quando è stato presentato per la prima volta, Smoker era il capitano dei Marines a capo di Loguetown, ma è stato promosso al grado di viceammiraglio dopo la Summit War. Ha mangiato il Frutto del Fumo, un Logia che gli permette di creare e trasformarsi in fumo. Grazie a questi poteri, Smoker è riuscito a impedire a numerose ciurme di pirati di entrare nella Rotta Maggiore. Smoker segue il suo tipo di giustizia, al punto che si allea con i pirati se questo significa salvare degli innocenti. Spesso si scontra con i suoi superiori perché non ama che i Marines facciano del male alle persone e insabbino certi eventi.

Monkey D. Garp. Avrà anche superato i 70 anni, ma Monkey D. Garp è ancora un potente marine. È stato viceammiraglio per decenni e avrebbe potuto diventare ammiraglio o ammiraglio della flotta in qualsiasi momento, ma ha rifiutato perché non voleva avere a che fare direttamente con i Draghi Celestiali. Garp è un uomo premuroso e leale, gli piace ridere, ma può diventare molto serio. Garp è diventato un po' più debole con la vecchiaia, ma il suo Haki avanzato è ancora abbastanza forte da radere al suolo una città. Se Sengoku non lo avesse fermato, Garp avrebbe ucciso Akainu durante la Guerra del Vertice per ciò che aveva fatto ad Ace.

Ryokugyu. Quando Ryokugyu fu arruolato durante il timeskip, fu nominato Ammiraglio. Ha una devozione fanatica per il Governo Mondiale e considera i Draghi Celestiali delle vere e proprie divinità. Ryokugyu è leale, ma è disposto a disobbedire agli ordini. Un buon esempio è quando ha sfidato Akainu ed è andato a Wano per uccidere Luffy. Ha mangiato il Frutto del Bosco, un Logia che gli permette di creare e trasformarsi in vita vegetale. Il suo corpo non è intangibile, ma può rigenerare qualsiasi danno. L'aspetto più spaventoso di questo potere è la possibilità di assorbire liquidi da altri esseri viventi. Ha usato questa capacità per eliminare da solo i resti dei Beast Pirates di Kaido.

Kizaru è un Ammiraglio e di solito una persona calma e tranquilla. Quando si tratta di combattere, però, può essere molto accondiscendente nei confronti dei suoi avversari e seguirebbe qualsiasi ordine, anche se ciò significa uccidere qualcuno a lui vicino. Kizaru è in grado di creare e trasformarsi in luce grazie al Frutto della Glint-Glint. Può muoversi alla velocità della luce e sparare raggi laser esplosivi che possono trapassare gli avversari. Kizaru ha affrontato con facilità la Generazione Peggiore dell'Arcipelago Sabaody.

Akainu è l'attuale ammiraglio della flotta ed è probabilmente il personaggio più odiato di One Piece perché ha ucciso Ace proprio davanti a Luffy. Ha mangiato il frutto Magma-Magma, che gli permette di creare e trasformarsi in magma. Questo magma brucia più del fuoco e può essere usato per sciogliere e distruggere la carne e gli organi interni di qualcuno. È d'accordo con la Giustizia Assoluta, il che significa che crede che il male debba essere sradicato con ogni mezzo necessario. Akainu ha dimostrato quanto possa essere orribile questo modo di pensare quando ha distrutto una nave di civili durante l'Ohara Buster Call. Lo fece perché c'era una minima possibilità che sulla nave ci fosse una minaccia.