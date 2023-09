One Piece: chi è Morgan Davies, l'attore transgender che interpreta Coby

Il live action di One Piece si è dimostrato un successo nonostante le diffidenze che lo hanno accompagnato durante la produzione e i rischi legati alla trasposizione di un’opera tanto amata. Per estensione, anche gli interpreti della serie stanno conoscendo una nuova notorietà: scopriamo, in particolare, chi è Morgan Davies, interprete di Coby.

Dopo aver riportato le parole di Morgan Davies a proposito del suo primo coming out, torniamo a parlare dell’attore che ha impersonato Coby nel nuovo show Netflix per fare un salto nel passato della sua carriera e conoscerlo meglio.

Morgan Davies è nato Morgana Linda Davies a Sidney nel 2001. Comincia la carriera di attore in giovane età, partecipando a diverse produzioni cinematografiche australiane e ad alcuni show per la tv anche di produzioni internazionali. La svolta per quanto riguardi il cambio di genere anche nelle sue rappresentazioni artistiche avviene prima con il corto Beautiful They e poi con The End, in cui interpreta una ragazza che da un certo punto in avanti della narrazione preferisce essere considerato un ragazzo.

La prima opera di grande rilevanza a cui partecipa Morgan Davies è Evil Dead Rise, film della saga creata da Sam Raimi con La Casa, in cui interpreta Danny.

Con il live action dell’opera di Eiichirō Oda, l’esposizione di Morgan Davies e l’esplosione della sua carriera avrò probabilmente un’impennata fino a poco tempo inimmaginabile per la giovane star, e, in attesa di capire in quali nuovi ruolo potremo vedere l’australiano, vi lasciamo alla recensione di One Piece.