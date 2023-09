One Piece, chi è il Mr. 7 di Netflix? Tutto sul personaggio mai visto nel manga!

Gli adattamenti presentano, per definizione, delle variazioni sul tema rispetto al materiale da cui prendono origine: One Piece non fa eccezione e, pur mantenendo una innegabile fedeltà allo spirito del manga di Eiichiro Oda, si prende inevitabilmente le sue libertà, come accade nel caso dell'incontro tra Luffy e Zoro.

La serie che in questi giorni sta spodestando Mercoledì e Stranger Things dal podio dei più grandi successi di Netflix ci ha infatti presentato il nostro spadaccino preferito in occasione del suo scontro con Mr. 7... Che non è, però, il membro della Baroque Works che nel corso del manga e dell'anime incontriamo per le strade di Alabasta!

Come probabilmente ricorderete, nell'opera di Oda si menziona uno scontro tra Zoro e un precedente Mr. 7 avvenuto qualche anno prima degli eventi narrati da One Piece: il suddetto Mr. 7 offre all'uomo delle tre spade un posto nella Baroque Works, ma il nostro rifiuta e, di tutta risposta, uccide il suo interlocutore, che a quel punto verrà quindi sostituito dal Mr. 7 che incontreremo qualche tempo dopo.

La serie Netflix ha dunque deciso di slittare in avanti gli avvenimenti, permettendoci di assistere allo scontro tra Zoro e il vecchio Mr. 7, che a questo punto si presenta come il primo, vero personaggio inedito del live-action. Avete apprezzato questa soluzione? Fatecelo sapere nei commenti! Qui, intanto, trovate la nostra recensione di One Piece.