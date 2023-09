One Piece, chi sarà il prossimo villain? 'Adatteremo il capitolo successivo del manga'

La prima stagione di One Piece ha dimostrato che adattare un’opera tanto amata riuscendo ad accontentare i fan, per quanto complicato, sia assolutamente possibile. In vista della seconda stagione, i produttori dello show hanno fatto chiarezza su quali saranno i prossimi passi per il prosieguo dell’acclamata serie tv di Netflix.

Alcuni particolari fondamentali hanno fatto la differenza tra l’adattamento di One Piece e quello di Cowboy Bebop, con i produttori delle due serie che hanno imparato dai propri errori riuscendo, al secondo tentativo, a convincere anche i fan più incalliti.

Dopo il successo della prima stagione, e l’anticipazione della seconda, regalata al pubblico nella scena finale del primo capitolo, Deadline ha provato a vederci più chiaro a proposito delle situazioni e dei personaggi che verranno messi in scena nei prossimi episodi dello show.

A una domanda a proposito dell’oscura figura che si vede nel finale della prima stagione e della direzione da intraprendere, Becky Clements ha risposto, senza sbottonarsi troppo: “La fine della stagione porta al prossimo capitolo del manga. L’idea era quella di dare ai fan un piccolo trampolino di lancio, qualcosa che riconoscessero e che indicasse la direzione che avremmo potuto prendere. È stata una cosa molto intenzionale, che abbiamo aggiunto dopo le riprese perché volevamo indicare che avevamo un piano creativo che pensavamo avrebbe soddisfatto i fan”.

La scena finale è stata aggiunta, quindi, a riprese finite, con la produzione già consapevole del lavoro fatto e di come continuare a raccontare la trama dopo aver lavorato duro, prima ancora della realizzazione, per quanto abbia riguardato la difficile scelta del protagonista di One Piece.