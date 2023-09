One Piece: chi è Smoker, il Marine che appare alla fine della Stagione 1?

La prima stagione del One Piece di Netflix ci ha permesso di fare la conoscenza di alcuni dei più pericolosi villain della saga, ma la strada è ovviamente ancora lunga e, se a molti personaggi non ci siamo neanche ancora avvicinati, qualcuno abbiamo potuto intravederlo durante le ultime battute della serie: è il caso, ad esempio, di Smoker.

Presentatoci durante gli ultimi istanti del live-action che non è piaciuto a una star di Dragon Ball, Smoker è un villain (ma non troppo) ricorrente nel manga di Eiichiro Oda, e presumibilmente così sarà anche nella sua trasposizione: capitano della Marina (almeno al momento in cui lo incontriamo, ma seguiranno varie promozioni), il nostro è uno che darà spesso del filo da torcere a Luffy e alla sua ciurma.

Smoker ci viene introdotto per la prima volta durante l'arco narrativo di Rogue Town, ma tornerà anche nella successiva saga di Alabasta (con la quale si chiuderà, presumibilmente, la seconda stagione di One Piece): capace di trasformare il suo corpo in fumo grazie al potere di un Frutto del Diavolo e dotato di una devastante forza fisica, il nostro ha votato la sua esistenza alla caccia ai pirati, attività nella quale eccelle, ma si ritroverà di tanto in tanto ad allearsi giocoforza con Luffy per perseguire un obbiettivo più grande (si vedano, appunto, gli eventi di Alabasta). Ma non vogliamo spoilerarvi troppo, vero? L'appuntamento è su Netflix per la seconda stagione!