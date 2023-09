ONE PIECE, Chopper non sarà in CGI: è un bene o un male?

Si sta facendo sempre più concreta l'ipotesi che per la seconda stagione di ONE PIECE su Netflix il personaggio di Chopper non sarà ricreato in CGI ma interpretato da un attore in carne ed ossa. Vediamo allora assieme i pro e i contro della scelta.

Non abbiamo ancora l'ufficialità della cosa, però uno dei creatori di ONE PIECE ha anticipato Chopper in live action, dicendo che non vede l'ora di lavorarci come è stato fatto con Arlong, quindi con un trucco prostetico su un attore vero.

Prendendo per buona questa ipotesi, di sicuro il primo pro che ci viene in mente è un risparmio importante per quanto riguarda il budget della seconda stagione di ONE PIECE. Dover animare Chopper in CGI per quasi tutte le puntate rappresenterebbe un costo decisamente importante, e in questa maniera si potrebbe investire quella cifra in altri elementi. Senza contare che una fetta della computer grafica per Chopper verrà spesa per le sue trasformazioni, che in qualche maniera dovranno esserci già nella prossima stagione.

C'è poi la questione dell'interazione fra gli attori, molto più facile se si ha a che fare con un personaggio vero e non animato. Stesso discorso per chi potrebbe interpretare Chopper in ONE PIECE, dando la propria versione del personaggio sicuramente unica nel suo genere.

Passando ai contro, il grosso rischio è ovviamente quello dell'effetto cosplay. Bisognerà trovare il giusto mezzo per Chopper, in modo da non rendere l'attore che lo interpreterebbe (probabilmente un ragazzino) un cosplayer ridicolo con pezzi di renna attaccati addosso. Ispirarsi a quello che è stato fatto con Sweet Tooth potrebbe essere la via giusta per non esagerare con la prostetica e rendere Chopper verosimile come fatto appunto con Arlong e gli uomini pesce.

E secondo voi invece quali sono i pro e i contro di Chopper in live action per ONE PIECE? Diteci la vostra nei commenti!