One Piece, colpo di scena: sarà Ian McShane il narratore del live-action!

L’attesa per la prima stagione del live action di One Piece è febbrile e qualsiasi nuova informazione viene presa dai fan e masticata gustandone ogni possibile aspetto. La nuova notizia riguarda quella che dovrebbe essere la voce narrante della prima stagione, che a quanto pare sarà affidata, in tal senso, a Ian McShane.

Dopo aver provato a capire quante stagioni potrebbero servire per trasporre il manga di One Piece, vi riportiamo la notizia che vorrebbe Ian McShane, direttamente da Pirati dei Caraibi come voce narrante della nuova serie Netflix basata sul manga di Eiichirō Oda.

Infatti, sebbene ancora non si conoscano tutti i personaggi che incontreremo nella prima stagione dello show, nel comunicato stampa rilasciato da Netflix, l’attore è menzionato come doppiatore nel ruolo dopo essere stato un personaggio tanto nel franchise con protagonista Jhonny Depp quanto in quello di John Wick.

Non è ancora chiaro quanto sia importante il ruolo del narratore, che potrebbe anche essere presente soltanto nelle varie aperture degli episodi, come fatto nella serie originale così come potrebbe apparire sporadicamente nella narrazione come invece accade nel fumetto.

Ad ogni modo è certamente una grande aggiunta al cast per una delle serie più attese dai fan dell’animazione giapponese: una serie talmente importante che ci sentiamo di ribadire come sia fondamentale per Netflix non sbagliare l'adattamento di One Piece.