ONE PIECE: Colton Osorio sarà il giovane Luffy nel live-action Neftlix!

L'account Instagram ufficiale della serie live-action di Netflix di One Piece ha rivelato un altro membro del cast: Colton Osorio interpreterà il giovane Monkey D. Rufy nello show basato sul manga di Eiichiro Oda.

Osorio va così ad aggiungersi al già ben fornito cast di One Piece, con le riprese del live-action che intanto sembrano avvicinarsi al termine, almeno per questa prima stagione, dato che già diversi attori hanno salutato il set (Peter Gadiot a.k.a. Shanks, Craig Fairbrass ovvero Zef e McKinley Belcher III hanno tutti già lasciato Cape Town, dove è girata la serie). Potete dare un occhio al post ufficiale in calce alla notizia.

Tomorrow Studios, una partnership tra il produttore Marty Adelstein (Prison Break, Teen Wolf) e ITV Studios, sta producendo la serie live-action. Matt Owens (Luke Cage, Agents of S.H.I.E.L.D.) è lo sceneggiatore dello show, mentre Steven Maeda e Becky Clements sono i produttori esecutivi.

L'attesa per lo show intanto sale ogni giorno di più, così come la paura di diversi fan per l'adattamento di One Piece, che dovrà cercare di non deludere le aspettative. Il manga di Oda gode come ben sappiamo di uno straordinario successo e non sarà semplice accontentare tutti. Diversi volumi del manga hanno raggiunto record di vendite e di tiratura iniziale in Giappone. Con oltre 500 milioni di copie in circolazione al 2022, è il manga ad avere venduto di più al mondo. Il 15 giugno 2015 è entrato inoltre nel Guinness dei primati come serie a fumetti disegnata da un singolo autore con il maggior numero di copie pubblicate: oltre 320 milioni.