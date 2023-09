ONE PIECE, com'è esattamente la geografia del mondo?

Il mondo creato da Eiichiro Oda è davvero immenso, fatto di una biodiversità assoluta e sopra le righe, capace di conquistare chiunque. Ma quindi com'è esattamente la geografia di One Piece? Ve lo spieghiamo noi.

La geografia del mondo di One Piece viene spiegata sia nel manga che nel live action (lo fa Nami visto che è la cartografa e la navigatrice della ciurma). Iniziamo con il dire che quasi tutto il mondo creato da Oda è ricoperto dal mare dove sorge un numero davvero enorme di isole.

In mezzo al vastissimo oceano c'è soltanto un continente chiamato Linea Rossa (la Red Line), montagna altissima che praticamente taglia in due il globo lungo il suo meridiano e antimeridiano. Mentre invece all'equatore si trova la cosiddetta Rotta Maggiore, che quindi assieme alla Red Line divide tutto il globo in quattro parti, cioè quattro mari: Mare Settentrionale, Mare Meridionale, Mare Orientale e Mare Occidentale.

Per accedere alla Rotta Maggiore bisogna per forza salire dalla Reverse Mountain, dove l'acqua scorre all'insù e permette l'accesso alla Rotta, anche perché dalle altre parti ci sono due fasce di bonaccia che "racchiudono" la Rotta Maggiore impedendo alle navi di arrivarci, tra l'altro infestate da enormi mostri marini, i Re del mare.

Nella Rotta Maggiore di One Piece le stagioni cambiano da isola a isola e per navigare da una all'altra serve il Log Pose, perché i campi magnetici delle singole isole non permettono la navigazione.

La prima parte della Rotta Maggiore viene chiamata Paradiso perché è quella più "facile" in cui si trovano i pirati meno forti, e termina all'Isola degli Uomini Pesce. Da lì in poi, nella seconda metà, c'è il Nuovo Mondo, che si estende da Marijoa (capitale del Governo Mondiale sulla sommità della Red Line) fino all'altro lato della Reverse Mountain. Questa è la zona più pericolosa del mondo di One Piece, in cui si trovano i pirati più forti.

Una suddivisione geografica che anche la serie tv sembra aver mantenuto, nonostante ci siano tante differenze tra manga e live action di One Piece. E voi siete riusciti a capire la geografia di One Piece su Netflix? Ditecelo nei commenti, e non perdetevi tutti gli easter egg del live action di One Piece.