One Piece, il combattimento di Luffy che avremmo voluto vedere nella prima stagione

Il successo della prima stagione di One Piece non è stato solo la conseguenza della fedeltà dell'adattamento al manga e anime originale di Eiichiro Oda, ma anche dai cambiamenti alla storia che meglio si adattavano a un racconto in otto episodi su Netflix. Tra i combattimenti, molto amati dai fan, all'appello ne manca uno che avremmo voluto vedere.

Il live-action, infatti, ha modificato alcuni eventi nella storia per aumentare la curiosità e rendere gli spettatori consapevoli di ciò che sarebbe accaduto in seguito. Sono stati anche introdotti diversi personaggi che nel manga e nell'anime compaiono successivamente, tuttavia, è stata esclusa una scena in particolare, con estrema delusione dei fan. La scena di cui stiamo parlando non è altro che la storia di Luffy, quando compie 17 anni e salpa per iniziare la sua avventura e incontra un mostro marino.

Tuttavia, senza troppa fatica, Luffy sconfigge il mostro con un solo pugno e lo mette al tappeto; questo momento non è stato incluso nel live-action. Molti fan si sono chiesti perché sia stata saltata una scena così fantastica, mentre altri pensano che i personaggi del live-action siano ancora fisicamente più deboli rispetto alla versione anime.

Questa scena è importante per la storia, perché mostra tutta la potenza di cui è dotato Luffy, la sua fiducia nei propri sogni e il fatto che non si sarebbe fermato davanti a nessun avversario che volesse sfidare la sua libertà.

I fan hanno grandi aspettative per la seconda stagione di One Piece, dopo i contenuti di altissima qualità della prima stagione. La prossima stagione vedrà l'introduzione di diversi personaggi amati/odiati dai fan, tra i quali Chopper e Buggy il Clown, importanti rivelazioni sui personaggi e probabilmente ci saranno anche dei surreali colpi di scena, per cui i fan possono aspettarsi un prodotto migliore della stagione precedente.

Ora che gli scioperi a Hollywood si sono conclusi, la pre-produzione della seconda stagione di One Piece può riprendere. Tutto lascia pensare che le riprese dei nuovi episodi inizieranno nel corso del 2024, per un'uscita prevista sulla piattaforma streaming per il 2025.