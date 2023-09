One Piece, come sarà Brook nella serie Netflix? La risposta in una fan-art

One Piece 2 si farà: adesso che è ufficiale possiamo iniziare a fare ipotesi sui prossimi personaggi che prenderanno parte alla ciurma di Cappello di Paglia. Uno degli aspetti più apprezzati del manga di Eiichiro Oda è proprio la particolarità dell'aspetto dei personaggi che può essere insidiosa in live-action.

Se una fan art di Chopper aveva anticipato la sua versione live action, i fan su Twitter hanno tentato di dare forma anche a Brook, rockstar, spadaccino e animo frizzante della ciurma. Nella fan art divenuta virale sul web, Brook ha il suo classico volto ossuto incorniciato dagli iconici ricci afro che appare più come una maschera. I suoi abiti sono più dark e in linea con la versione di Brook prima dello skip temporale, e il suo stesso aspetto assume un'espressione più intimidatoria.

Come ricordiamo, Brook appare poco in carne e molto in ossa: dopo aver mangiato un frutto del diavolo, infatti, il suo scheletro rimane immortale, e proprio per questo suo particolarità sarà necessario realizzare il personaggio interamente in CGI e non sarà affatto semplice soprattutto perché, a differenza di altri scheletri del cinema, Brook sarà una presenza fissa nella ciurma di Cappello di Paglia. Un lavoro difficile, ma non impossibile: e voi come vi immaginate la versione live-action diBrook? Scrivetecelo nei commenti!