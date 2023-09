One Piece, come cambia il rapporto tra Usopp e Kaya rispetto all'anime?

La fedeltà assoluta al materiale di partenza non è sempre un bene quando si tratta di adattamenti: ben vengano i cambiamenti, purché abbiano senso. One Piece, in tal senso, non si è fatta pregare: la serie Netflix ha sparigliato un po' di carte in tavola rispetto al manga e all'anime da cui è tratta, proprio come nel caso di Usopp e Kaya.

Oltre al clamoroso errore osservato in una scena di Zoro, infatti, in queste ore i fan sono impegnati a discutere di uno dei più importanti cambiamenti apportati alla trama originale: stiamo parlando, ovviamente, del rapporto tra Usopp e Kaya, che nell'opera di Eiichiro Oda si ferma a uno stadio precedente rispetto a quello raggiunto dai due personaggi della serie live-action.

Pur potendo immaginare un elemento romantico latente tra i due, infatti, nel manga e nell'anime di One Piece non assistiamo mai alla nascita di una vera e propria love story tra i due personaggi, che mantengono il loro status di grandi amici: su Netflix proprio Usopp e Kaya sono invece protagonisti di una delle scene più romantiche di questa prima stagione, con tanto di bacio.

Cosa ne dite? Siete soddisfatti di questo cambiamento o avreste preferito una maggiore fedeltà al materiale originale? Diteci la vostra nei commenti! A proposito di love story, intanto, ecco perché non ci sarà mai niente tra Nami e Zoro in One Piece.