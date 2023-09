ONE PIECE, come sarà Chopper nel live action? Proviamo a immaginarlo

Passata la prima stagione di ONE PIECE su Netflix è naturale pensare già alla prossima. Anzi, pensare a una delle cose che sulla carta saranno difficilissime da rendere in live action: Chopper, la renna-dottore che si unirà alla ciurma. Come potrebbero fare?

La prima stagione è arrivata e come ci si poteva aspettare ONE PIECE ha già sbancato Netflix in termini di visualizzazioni. E quindi viene facile immaginare un suo rinnovo per la seconda stagione, che però porta con sé uno dei più grandi scogli per la serie: Chopper.

Il personaggio creato da Eiichiro Oda è una renna che ha mangiato il frutto Homo-Homo di tipo Zoo Zoo e ora è un ibrido uomo-renna. E nella sua forma "base", diciamo, è una renna bipede ricoperta di pelo con corna e cappello. Come possono renderlo bene senza rischiare il disastro? Ci sono diverse opzioni.

La prima, quella più logica ma anche la più dispendiosa in termini di budget, è totalmente in CGI. Facendo un'operazione come quella di Rocket in Guardiani della Galassia o Sonic nei suoi due film, così che possa interagire con i componenti umani della serie di ONE PIECE. Il problema grosso sarebbe appunto il costo di un'operazione del genere, dato che Chopper una volta entrato in scena rimane fisso nella ciurma di Luffy. Al tempo stesso una resa inferiore rispetto a un Rocket rischia di danneggiare ancora di più il prodotto.

L'altra opzione potrebbe essere una via di mezzo, diciamo "alla Sweet Tooth". Cioè prendere un attore in carne ed ossa, magari un ragazzino, dargli qualche fattezza da renna come le corna (quindi come succede al protagonista di Sweet Tooth) e poi usare la CGI soltanto per le trasformazioni, risparmiando quindi sul costo totale della trasposizione del personaggio.

Sia come sia, per Netflix non sarà facile dare vita a Chopper nella seconda stagione di ONE PIECE. Che poi, tra l'altro, quando potrebbe uscire questa seconda stagione di ONE PIECE?

E secondo voi come dovrebbero fare per Chopper? Diteci la vostra nei commenti qua sotto!