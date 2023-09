One Piece, ecco come è stato creato il Buggy live-action!

Buggy il Clown è tra i personaggi più popolari del live-action di One Piece sbarcato su Netflix lo scorso 31 agosto: il pirata-clown è interpretato da Jeff Ward, e il merito dell'attore sembra essere riconosciuto anche dal fandom del manga di Eiichiro Oda.

Ricreare le fattezze del folle pirata non era una cosa semplice e Jeff Ward si è dovuto sottoporre a lunghissime sessioni di trucco per diventare un membro dei Sette Signori della Guerra del Mare: Netflix ha pubblicato il video che potete trovare in calce all'articolo, divenuto subito virale, della "trasformazione" dell'attore in Buggy tra il tatuaggio in fronte e il caratteristico naso rosso ( quale clown non ne ha uno). Grazie al frutto del diavolo, Buggy riesce a scomporre il suo corpo in tanti piccoli pezzi: un'abilità che lo rende (quasi) invincibile. Tra i nemici di Luffy, dopo una piccola "alleanza" nel live-action, Buddy è pronto ad assicurarsi la vendetta nella sempre più probabile seconda stagione di One Piece su Netflix. Il successo della serie TV prodotta dal colosso dello streaming in collaborazione con il creatore del popolarissimo manga ha travolto le classifiche di Netflix: sul web non si parla di altro e sia il fumetto che l'anime sembra abbiano acquisito una nuova fetta di pubblico.

Nell'attesa del rinnovo della stagione 2, possiamo concentrarci su un'altra questione molto importante: chi potrebbe interpretare Nico Robin nel live-action di One Piece?