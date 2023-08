One Piece, come Eiichiro Oda ha partecipato alle riprese del live-action Netflix

One Piece di Netflix è sicuramente la produzione per il piccolo schermo più attesa dell'ultimo periodo. Infatti, mai prima era stata tentata l'impresa di portare in live-action l'imponente opera di Eiichiro Oda, il quale ha partecipato assiduamente alla realizzazione dello show.

L'interprete di Monkey D. Luffy in One Piece, Inaki Godoy, di recente ha incontrato proprio il creatore del manga originale, e nel video che testimonia questo evento pubblicato da Netflix Oda ha dichiarato che le sue preoccupazioni sul risultato finale del live-action sono state alleviate.

Infatti quest'ultimo era molto preoccupato che non fosse possibile trovare l'interprete adatto per il protagonista della serie, però mentre parlava con un emozionatissimo Godoy, ha capito che costui sarebbe stato perfetto per dare vita al futuro re dei pirati.

"Ventisei anni fa, quando ho iniziato One Piece, non era ancora possibile adattare un manga come questo per il live-action. Ma ad un certo punto la qualità della CGI e degli effetti visivi ha iniziato a migliorare, ed ora puoi dare vita a qualsiasi cosa", dichiara Oda nel video.

"Dopo ho deciso quindi di fare il grande passo, ho pensato che se avessimo trovato una squadra affiatata ed affidabile avremmo potuto farcela facilmente. Una delle mie preoccupazioni maggiori tuttavia era trovare il giusto interprete per Luffy. Stavo guardando varie audizioni, e quando ti ho visto Godoy, ho iniziato a ridere. Allora ho pensato 'Questo è Luffy! Sono così felice che tu possa portarlo in vita" ha concluso il creatore.

Se volete vedere il video completo lo trovate, come sempre, in calce a questa notizia. E voi avete già visto l'ultimo trailer di One Piece? Oltretutto, ecco le promesse per il finale di Stranger Things, show di punta della piattaforma Netflix.