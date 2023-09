One Piece, come guardare il live-action Netflix con le voci dei doppiatori dell'anime

La nuova serie live-action di One Piece, prodotta e distribuita dalla piattaforma di streaming on demand Netflix, può vantare una caratteristica che farà sicuramente la felicità dei fan dell'anime originale creato da Eiichiro Oda.

Nel caso non ne foste al corrente, infatti, su Netflix potete guardare One Piece con le voci dei doppiatori dell'anime originale, ed è semplicissimo: con l'arrivo di Monkey D. Luffy e della sua ciurma dei Pirati di Cappello di Paglia sulla piattaforma di streaming, i fan più nostalgici possono guardare gli otto episodi della prima stagione con le voci del cast originale giapponese accedendo al menu delle impostazioni e modificare il doppiaggio della lingua. Selezionando l'opzione 'giapponese', sentirete parlare i doppiatori dell'anime di One Piece.

Questo perché i membri del cast della serie originale è tornato per doppiare in lingua giapponese i personaggi live-action della serie Netflix: Mayumi Tanaka è Rufy, Kazuya Nakai è Roronoa Zoro, Akemi Okamura è Nami, Kappei Yamaguchi è Usopp e Hiroaki Hirata è Sanji. A questo proposito, Tanaka ha rilasciato una dichiarazione: “Presto la mia voce a Luffy da più di 23 anni ormai, e penso che tutti i fan abbiano un po’ il mio Luffy nel cuore. Ho adorato l'interpretazione di Iñaki, che interpreta un Luffy così divertente e gioioso, lo considero perfetto. E sono molto felice di poter dare la voce al Luffy anche in questo adattamento”.

