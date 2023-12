One Piece, come è stata realizzata la scena di lotta tra Sanji e Kuroobi?

Tra i motivi per cui la prima stagione del remake live-action Netflix di One Piece è diventato un successo sulla piattaforma ci sono sicuramente le incredibili scene di combattimento viste nel corso dei vari episodi. I fan hanno già stilato la loro classifica dei loro preferiti, ma Taz Skylar ha svelato il retroscena di quello tra Sanji e Kuroobi.

Skylar, in particolare, ha stupito i fan grazie al modo in cui è stato in grado di tradurre i calci di Sanji in azioni reali, e un bel po' di lavoro è stato fatto anche per i combattimenti minori a cui ha preso parte, come lo scontro tra Sanji e Kuroobi sul Baratie. Skylar è quindi al centro di un nuovo video backstage di Netflix per spiegare il dietro le quinte di questo combattimento dove ha raccontato cosa è stato necessario per realizzarlo.

Netflix ha annunciato che la seconda stagione di One Piece è in lavorazione, ma non ha ancora rivelato una data di uscita o una finestra al momento in cui scriviamo. Ci sono ancora molti dubbi su quali nuove storie o personaggi i fan vedranno nei nuovi episodi, ma il creatore della serie Eiichiro Oda ha confermato che Chopper farà la sua comparsa a un certo punto della nuova stagione. Ecco gli archi narrativi che One Piece 2 potrebbe coprire con i nuovi episodi.

La prima stagione della serie live-action One Piece ha ripreso gran parte della saga East Blue, mentre Monkey D. Luffy assemblava la sua ciurma principale dei Cappelli di Paglia prima di decidere di dirigersi verso la Rotta Maggiore. Considerando il punto in cui si è conclusa la prima stagione, essa pone le basi per alcuni momenti importanti che verranno nella stagione successiva.

Se non avete ancora visto la serie, tutti gli episodi della prima stagione di One Piece sono disponibili su Netflix.