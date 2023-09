One Piece, come è stata realizzata quella scena subacquea?

Le settimane passano e One Piece rimane in cima alla top 10 Netflix: l'adattamento live action del popolare manga di Eiichiro Oda ha superato lo scetticismo iniziale e adesso la ciurma di Cappello di Paglia viaggia (quasi) serena verso il rinnovo della stagione 2.

Gli otto episodi della prima stagione diretta da Emma Sullivan ci hanno regalato momenti memorabili in pieno stile One Piece, nel segno del coraggio e soprattutto dell'amicizia come quella sviluppatasi oltre il set tra i protagonisti dell'adattamento live action firmato Netflix. Un legame che si è intensificato sul set tanto che Taz Skylar, interprete di Sanji non ha fatto altro che tenere compagnia a Inaki Godoy ( Luffy) durante le riprese delle scene subacquee. Come ricorderete, infatti, aver mangiato il Frutto del Diavolo pone soltanto un limite: così Luffy perde la capacità di nuotare.

Così nelle scene in cui Luffy viene sbalzato tra le onde o semplicemente chiuso in una vasca d'acqua fredda da Buggy il Clown, Skylar ha voluto essere vicino al proprio capitano: "Inaki aveva molto, molto freddo, è un ragazzino magro - ha raccontato la regista a The Hook - E Taz, che è semplicemente adorabile! Si è semplicemente spogliato ed è entrato nella vasca con lui in modo tale da fargli compagnia. È quel tipo di persona che dice 'Sarò con te durante questa esperienza'".

Taz, come Sanji, farebbe di tutto per Luffy: le scene più impegnative, infatti, sono state proprio quelle subacquee per Inaki. Menomale che al suo fianco aveva un amico fidato!

Mentre i fan attendono il rinnovo, Netflix ha risposto alla teoria più popolare su Crocodile!