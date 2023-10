One Piece, come sono stati realizzati i poteri di Luffy? 'Ci siamo dati delle regole'

Gum Gum... e il resto lo conosciamo. L'adattamento live-action di One Piece di Netflix ha portato sul piccolo schermo Luffy in "gomma e ossa": nessun dubbio sull'interpretazione di Inaki Godoy che è stato definito "Luffy al 100%" anche nella padronanza degli incredibili poteri di Cappello di Paglia, frutto di grande lavoro per la produzione.

Ma come sono state realizzate le abilità di Luffy? Il timore è sempre di scivolare sul grottesco, quando si parla di adattamenti live-action ma lo showrunner Steven Maeda aveva le idee chiare, frutto di una lunghissima riflessione sulla conversione dei poteri dei frutti del diavolo a effetti visivi, indispensabili in una serie TV come One Piece: "Abbiamo guardato molti film e serie TV per vedere gli effetti ma alcune scelte che sono state fatte negli show non erano adatte, non avrebbero funzionato per noi - ha detto Maeda a Comicbook - una delle cose che abbiamo fatto è stata stabilire alcune regole sui poteri".

L'estrema elasticità di Luffy non doveva sembrare troppo "finta" e con questo obiettivo, è stato necessario affinare la tecnica: "quando vediamo la forza di Luffy l'azione avviene sempre molto velocemente. Scatta come un elastico e si muove velocemente - prosegue Maeda - e poi un'altra cosa che abbiamo fatto è stato non mostrare la potenza della gomma attraverso lo schermo o in verticale. Tutto il movimento doveva o venire verso di te o allontanarsi da te". Proprio il realismo è l'elemento vincente e più apprezzato di One Piece che potrebbe aver rotto la maledizione dei remake live-action giapponesi! Un ulteriore sforzo, però, dovrà essere fatto qualora la serie si spinga fino al Gear Second.

E voi cosa ne pensate? L'obiettivo è stato raggiunto? Scrivetecelo nei commenti!