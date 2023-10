One Piece, confermato: lo showrunner incontrerà Jamie Lee Curtis!

Matt Owens, showrunner del remake in live-action di One Piece, ha fornito un aggiornamento positivo sulla campagna che vorrebbe Jamie Lee Curtis nel ruolo di Kureha nella seconda stagione. Kureha appare per la prima volta nell'arco dell'Isola del Tamburo del manga come medico solitario a cui i Cappelli di Paglia si rivolgono per curare Nami.

La Curtis farà una campagna per interpretare Kureha dopo la fine dello sciopero degli attori di Hollywood, poiché lei stessa è una fan del franchise e vuole essere coinvolta nell'adattamento live-action.

Parlando con Deadline, Owens ha rivelato che il team della seconda stagione di One Piece vuole davvero che Curtis interpreti Kureha. Ha rivelato che, sebbene lo sciopero degli attori impedisca qualsiasi trattativa in questo momento, ci sono piani per parlare con Curtis del ruolo nella serie.

"Abbiamo l'opportunità di utilizzare delle controfigure per alcuni ruoli, dato che alcune regole sono molto importanti, ed è venuto fuori che Jamie Lee Curtis è una fan di One Piece. Appena l'ha detto, ci siamo detti: 'Ok, dobbiamo provare a farla partecipare allo show. Cosa possiamo fare? E il dottor Kureha, molto fortunatamente, è un personaggio che sta per essere introdotto nella nostra storia ed è perfetto per Jamie Lee Curtis.

"Così abbiamo cercato di realizzare questo nostro sogno. Dopo che ha vinto l'Oscar, la writers room le ha inviato una statua della dottoressa Kureha con un bel biglietto che diceva: 'Congratulazioni per la tua statuetta, eccone un'altra da mettere accanto. Spero di parlarti presto'.

"Quando l'ha ripubblicata, ha scatenato l'entusiasmo dei fan e io l'ho commentata. Stiamo cercando di renderlo evidente. Sì, al momento la SAG è ancora in sciopero, quindi non ci sono state vere e proprie conversazioni. Ma non appena sarà possibile, sarò già pronto. La porterò a cena fuori, ne parleremo. Faremo tutto questo perché a questo punto lo stiamo scrivendo per lei e vogliamo davvero, davvero che venga a recitare con noi nella seconda stagione".

La Curtis ha dichiarato di voler interpretare Kureha a fine settembre, postando una fan art che la ritraeva nei panni della dottoressa con il suo abito caratteristico. Dal momento che sia Curtis che Owens sono interessati a farla salire a bordo della serie per la seconda stagione, non sarebbe sorprendente se venisse scritturata subito dopo la fine dello sciopero degli attori.

Questo non solo rivelerebbe fino a che punto la storia della seconda stagione di One Piece porterà i Cappelli di Paglia, ma introdurrebbe anche un'attrice perfetta per la parte.