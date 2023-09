One Piece ha confermato una storica teoria su uno dei villain più temuti?

La serie live-action di One Piece ha vinto lo scetticismo ed è già un successo: mentre One Piece batte tutti i record Netflix , il pubblico si chiede già quando uscirà una seconda stagione. Una formalità che però, attende ancora il giudizio della popolare piattaforma di streaming. Nell'attesa di scoprirlo c'è già il totonome sui prossimi villain.

Se vi stavate chiedendo chi sarà il villain della seconda stagione del live-action di One Piece, chi conosce molto bene l'anime e il fumetto sa già che ci sono altissime probabilità che si tratti di Crocodile, temibile pirata tra i membri della famigerata Flotta dei Sette originale.

A spingere sul debutto di Crocodile nella seconda parte del live-action tratto dal manga di Eiichiro Oda ci sarebbe un particolare, saltata fuori proprio grazie a Netflix, che non è passato inosservato ai fan che potrebbe addirittura confermare una teoria che circola da tempo nel fandom di One Piece. Secondo questa teoria, infatti, Crocodile in origine, era una donna: il sesso del pirata sarebbe cambiato solo dopo aver mangiato il frutto del diavolo.

L'animo del fandom ha riacceso la questione quando, nella scena iniziale del live-action, durante l'esecuzione di Roger viene inquadrata la folla per mostrare al pubblico una folla piena di personaggi della saga come Shanks, Buggy, Mihawk e infine ci si sofferma su una donna che indossa un girocollo dorato che sembrerebbe in linea con lo stile di Crocodile. Nell'anime, sembrerebbe che, nel momento dell'esecuzione, Crocodile si trovi nella stessa posizione in cui si trovava la donna del live-action.

Un piccolo dettaglio che ai fan profuma già di conferma: non ci resta che attendere i prossimi aggiornamenti sulla seconda stagione di One Piece.

