One Piece conquista le minoranze: superati un miliardo di minuti di visualizzazione!

One Piece è, senza alcun dubbio, uno dei più grandi successi della serialità del 2023. Il modo in cui i produttori si sono impegnati nel realizzare un prodotto capace di arrivare a tutti è stata la cifra che ha portato la serie a diventare un vero e proprio fenomeno che sta colpendo tutti.

Mentre One Piece domina le classifica dello streaming, Netflix ha rivelato che la serie ha totalizzato ben 1,3 miliardi di minuti di visualizzazione. I Pirati di Cappello di Paglia hanno conquistato il pubblico per il modo in cui riproducono con fedeltà e cuore ciò che le persone hanno imparato ad amare e a conoscere guardo l'anime e leggendo il leggendario manga di Eiichiro Oda. Insomma, i produttori sono stati in grado di capire perfettamente il cuore del prodotto riproponendolo in maniera eccellente.

LOne Piece è stata capace, inoltre, di attrarre pubblico sempre diverso. Sia dal punto di vista culturale ed etnico coloro che sono stati "attirati" dalla serie provengono da ogni estrazione sociale e da culture differenti. Oltre all'ovvio successo avuto in Oriente e in Europa, il pubblico della serie è stato composto dal 25% da ispanici e dal 19% da afroamericani. I dati comunicati da Netflix confermano quanto il prodotto sia arrivato a tutti in maniera eterogenea. Già nel manga originale, Oda aveva chiarito quanto l'obiettivo del racconto fosse quello di rappresentare tutti. E sembra che anche la serie abbia voluto rispettare questo compito.

ùSe vi va di scoprire qualcosa in più riguardo la serie, vi consigliamo il nostro speciale sulle differenze clamorose tra il manga e il live action di One Piece. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!