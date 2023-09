One Piece alla conquista di New York: ecco i poster da ricercati di Luffy e gli altri!

Uno degli elementi che da sempre ha fatto parte dell'iconografia di One Piece, è sempre stato il mnifesto WANTED con i vari protagonisti. Per celebrare il successo del live action Netflix New York è stata tappezzata con i poster da ricercati dei vari protagonisti della anime.

Dopo che One Piece è stata rinnovata per una seconda stagione non si poteva far altro che celebrare questo traguardo in grandissimo stile. La scelta di Netflix di tappezzare New York con i manifesti WANTED dei vari protagonisti è una sorpresa che avrà fatto più che piacere ai fan storici dell'anime. Ogni appassionato di One Piece che si rispetti deve avere almeno uno di quei poster appesi nella propria camera per celebrare al meglio lo spirito e l'essenza della serie.

Mentre Luffy ha finalmente ottenuto il suo poster da ricercato alla fine della prima stagione, il resto della ciurma dovrà aspettare un altro pò per ricevere questo "onore". I Wanted poster sono sempre stati uno degli elementi di marketing più importanti ed apprezzati dai fan di One Piece che periodicamente vengono a conoscenza dell'aumento della taglia dei vari personaggi. Sia nell'anime che nel live action, vengono usati come "transizione" tra una scena e l'altra. Nella serie Netflix è diventato fondamentale anche per capire la portata dei nemici che i protagonisti erano costretti ad affrontare.

