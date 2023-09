ONE PIECE, cosa facevano gli attori prima di partecipare al live action?

Per i cinque protagonisti del live action di ONE PIECE c'è sicuramente un prima e un dopo la serie Netflix, che gli ha dato un boost di visibilità davvero gigantesco. Ma allora cosa facevano prima di salpare come pirati? Scopriamolo assieme.

Iñaki Godoy prima di fare Luffy in ONE PIECE aveva davvero fatto pochissimo. Tre lungometraggi all'attivo tutti del suo Paese natale (il Messico). Qualcosa in più invece lato televisivo, perché era già approdato su Netflix con The Imperfects, serie in cui tre persone venivano trasformate in mostri dopo una terapia sperimentale, che però è stata cancellata dopo una stagione. Sempre su Netflix lo troviamo in Che fine ha fatto Sara?, poliziesco messicano nel quale Godoy è presente per ben 45 episodi.

Mackenyu invece aveva all'attivo parecchi film prima di diventare Zoro. Anzi, era il re dei live action, visto che ha interpretato tantissimi ruoli in film tratti da manga come Fullmetal Alchemist, JoJo, Tokio Ghoul e l'ultimo criticatissimo sui Cavalieri dello zodiaco. E poi Mackenyu è figlio di Hattori Hanzo, la carriera cinematografica l'aveva nel sangue.

Emily Rudd era invece già di casa con Netflix per quanto riguarda la trilogia di Fear Street, i tre film horror del 2021. Ma l'avevamo vista anche in Hunters di Prime Video e in alcuni episodi del reboot di Dynasty.

Jacob Romero Gibson è forse quello che aveva fatto di meno prima di ONE PIECE. Nessun lungometraggio all'attivo, qualche episodio sporadico nelle serie tv (tra cui Grey's Anatomy) mentre l'unico ruolo un po' più continuo è in Greenleaf, serie drammatica statunitense.

Chiudiamo con Taz Skylar: anche per lui piccoli ruoli in alcuni lungometraggi come Boiling Point e qualche apparizione televisiva, ma il vero lancio per la sua carriera è stato ovviamente con ONE PIECE. E poi Taz Skylar si è anche tuffato per aiutare Iñaky Godoy durante le riprese di ONE PIECE, più di così.

Ma voi i cinque protagonisti della serie li avevate visti prima di ONE PIECE o li avete scoperti così? Ditecelo nei commenti!