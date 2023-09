One Piece, cosa cambia nello scontro tra Zoro e Mihawk nel live-action?

Il live action di One Piece ha differenze clamorose rispetto al manga, e lo scontro tra Zoro e Mihawk non fa eccezione: nonostante la discrepanza siano minima, infatti, i fan della saga non hanno fatto a meno di notarla.

La variazione principale riguarda la modalità del combattimento stesso: nel manga Zoro utilizza fin da subito il proprio stile a tre spade; nel live-action, al contrario, rappresenta il suo attacco finale, col quale Zoro spera di eguagliare (e superare) la padronanza del temibile Mihawk.

Tale tecnica prende il nome di Santouryuu e caratterizza il personaggio creato da Eiichirō Oda fin dal debutto. Essa si basa su due katana senza nome e sulla Wado Ichimonji, la quale, appartenuta in precedenza a Kuina, costituisce una delle ventuno spade Ō Wazamono. In seguito avrebbe rimpiazzato le due katana con la maledetta Sandai Kitetsu, e poi ancora con Shusui... ma l'evoluzione potrebbe non terminare qui: chissà quali altre sorprese ci riserverà il franchise!

Creato da Matt Owens e Steven Maeda, il live-action di One Piece è l'adattamento dell'omonimo manga di Eiichirō Oda e vede la leggendaria ciurma interpretata da Iñaki Godoy (Monkey D. Rufy), Emily Rudd (Nami), Jacob Romero Gibson (Usop), Taz Skylar (Sanji) e Mackenyu (Roronoa Zora). Quest'ultimo viene ricordato anche per Tokyo Ghoul S, Fullmetal Alchemist - La vendetta di Scar e I Cavalieri dello zodiaco; inoltre, è il figlio dell'attore e artista marziale giapponese Sonny Chiba (che ha recitato in Kill Bill: Volume 1).

Proprio ieri è stata annunciata la seconda stagione di One Piece attraverso un entusiasmante video che prefigura il debutto di Chopper!