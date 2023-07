One Piece, create il vostro poster da ricercati grazie al sito ufficiale!

One Piece è pronto a sbarcare su Netflix il prossimo agosto quando l'estate sarà agli sgoccioli e non ci sarebbe momento migliore per seguire Luffy nella sua prima avventura in carne ossa. Ma per i fan dell'amatissimo anime la piattaforma di streaming con la N rossa ha riservato un'altra incredibile sorpresa.

Il sito web "One Piece unisciti alla flotta" permette al fandom di creare il proprio poster da ricercato nell'iconico stile dell'iconico manga di Eiichiro Oda: per fare il quiz e ricreare il vostro poster "WANTED" vi basterà cliccare nel link in basso.



L'adattamento live-action in arrivo su Netflix segue Monkey D. Luffy, un giovane che vanta un superpotere non da poco: il suo corpo può trasformarsi in gomma dopo aver mangiato il "frutto del diavolo". L'obiettivo principale di Luffy è trovare il leggendario tesoro noto come "One Piece", ma per farlo dovrà trovare prima una nave e una ciurma! Ancora non è chiaro fin dove Netflix adatterà la prima stagione di One Piece, considerato l'enorme materiale di Oda da cui attingere. Staremo a vedere nelle prossime settimane.



Nel cast della nuova serie Netflix vedremo Iñaki Godoy nei panni di Rufy, Mackenyu nei panni di Rorona Zoro, Emily Rudd come Nami, Jacob Romero Gibson come Usopp, Taz Skylar nei panni di Sanji e Peter Gadiot nei panni di Shanks. Ma quando debutterà One Piece su Netflix? La serie sarà disponibile a partire dal 31 agosto 2023: è possibile recuperare tutto l'anime di One Piece prima dell'uscita del live action?