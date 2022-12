One Piece, il creatore sulla serie live-action Netflix: 'Potrebbe non piacere a tutti'

Dopo un periodo di silenzio, sono arrivate altre notizie circa l'adattamento live-action di One Piece su Netflix. Il creatore e produttore esecutivo dello show, Eiichiro Oda, ha pubblicato una lettera scritta a mano sui progressi dello show e ha elogiato i risultati ottenuti dalla serie nel corso del 2022. Tuttavia, Oda ha dovuto avvisare i fan.

La lettera è stata pubblicata sulla pagina Twitter ufficiale di One Piece dopo essere stata diffusa durante la Jump Fiesta 2023. Oda ha condiviso i suoi pensieri sui 25 anni di storia del franchise e su come non vede l'ora di pubblicare la saga finale del manga. Ha anche sottolineato i sei anni di sviluppo del videogioco One Piece Odyssey e la sua prossima uscita. Ma soprattutto ha parlato dello sviluppo del prossimo adattamento per Netflix.

Secondo quanto scrive Oda, sono successe tante cose dietro le quinte e ha appena ricevuto un primo filmato della prima stagione. Sebbene abbia affermato che l'aspetto visivo è fantastico, è ancora preoccupato che possa non piacere ai fan. Oda conclude il suo messaggio guardando al futuro del franchise, soprattutto perché il manga è destinato a concludersi presto.

Dopo l'annuncio della serie live-action, Netflix ha assicurato ai fan che Oda sarebbe stato molto coinvolto nella produzione dell'adattamento di One Piece. Lo show ha già annunciato i membri del cast di One Piece e ha mostrato il dietro le quinte della costruzione del set, mentre la produzione della prima stagione si è già conclusa.

Non è ancora stata annunciata una data di uscita per l'adattamento live-action di One Piece da parte di Netflix. Ma se si presume che il filmato di base sia stato completato come indicato nel messaggio di Oda, non ci vorrà molto prima che venga annunciata ufficialmente una data e che un primo trailer finisca in rete.

Alla luce di queste nuove parole di Oda, i fan del manga originale e del successivo, fortunatissimo e duraturo anime, non sanno ancora cosa sperare e cosa temere. Proprio a questa domanda abbiamo voluto dedicare uno speciale su ONE PIECE, raccogliendo quanto dichiarato finora sulle intenzioni della serie e sulla grande distanza che, parrebbe, la sta già rendendo molto diversa dall’anime. Ma in fondo, anche solo per l’approccio live-action, questa svolta era più che prevedibile.