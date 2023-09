One Piece, il creatore della serie Netflix commenta quella scena post-credit

La stagione 1 di One Piece di Netflix ha un finale segreto che, in queste ore, lo showrunner e co-creatore del remake live-action Steven Maeda ha voluto commentare con TV Line.

Per chi ha già visto tutta la prima stagione di One Piece - chi invece deve ancora arrivare all'episodio conclusivi, farebbe bene a notare che questo articolo è contrassegnato come spoiler -l'immancabile scena post-credit di One Piece introduce Capitan Smoker, un marine particolarmente potente il cui frutto del diavolo, nel manga e nella serie anime, permette al suo corpo di trasformarsi in puro fumo, rendendo inutili i micidiali pugni di Luffy. L'introduzione di questo personaggio - come i fan di lunga data di One Piece già sapranno - implica fortemente che la stagione 2 di One Piece inizierà a Loguetown, col finale della stagione 1 mostra che la ciurma di Cappello di Paglia, a bordo della nave Going Merry, è diretta per la Rotta Maggiore verso la famosa Reverse Mountain.

Commentando la sequenza post-credit, lo showrunner ha dichiarato: "Non mi è permesso dire nulla al riguardo. Ma i fan possono leggerci quello che vogliono leggerci. Penso che sia importante andare avanti, soprattutto con una serie come questa in cui c’è una trama davvero forte. Lasceremo che sia il pubblico a capire cosa abbiamo intenzione di fare."

