ONE PIECE, quanto è davvero coinvolto Eiichiro Oda?

Nella seconda metà di luglio abbiamo potuto apprezzare il trailer integrale della serie Netflix su ONE PIECE. Mentre ci avviciniamo a grandi falcate alla sua pubblicazione, i fan continuano a chiedersi quale sia stato il ruolo di Oda nella costruzione di questo affascinante progetto.

A dire il vero, è stato lo stesso Eiichiro Oda a parlarne a più riprese, dandoci materiale a sufficienza per rispondere a questa domanda. Ma prima, un passo indietro.

Sì, perché Oda non è sempre stato aperto a questa possibilità, trovando poi in Netflix la piattaforma giusta per mettere nero su bianco del materiale che fosse all'altezza dell'opera animata del maestro.

Una volta stabilite le premesse, il coinvolgimento di Oda è stato ad ampio spettro, rivestendo il ruolo di produttore esecutivo. La serie live-action ha visto il suo coinvolgimento dal casting alla post-produzione, stuzzicando anche i suoi fan nel corso delle varie fasi di lavorazione.

Il legame tra il mangaka e la sua creatura è noto ai più e, come tale, ha lavorato duramente perché il live-action le rendesse giustizia. Tra l'altro, lo stesso Oda avrebbe fatto rigirare delle scene di ONE PIECE che non lo convincevano del tutto pur di raggiungere il livello desiderato.

Appuntamento al 31 agosto 2023, quindi, quando la ciurma più folle di sempre sbarcherà su Netflix in una veste tutta nuova.