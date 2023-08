One Piece, è davvero Eiichiro Oda quello che si vede nel video di Netflix?

L'attesa per One Piece è ormai agli sgoccioli: mancano poche ore all'esordio della serie su Netflix, e la piattaforma non ha certo perso occasione di aumentare il nostro hype pubblicando materiale su materiale, tra cui un video in particolare che, nei giorni scorsi, ha davvero fatto sognare i fan del manga e dell'anime.

Stiamo parlando del video nel quale Inaki Godoy, per l'occasione in trasferta a Tokyo, incontra proprio il creatore di One Piece Eiichiro Oda: un momento di straordinario valore per i fan e ovviamente per l'attore... Che, però, non ha mancato di suscitare più di un interrogativo da parte di coloro che proprio non riescono a non nutrire sospetti.

Eiichiro Oda, come i fan di One Piece ben sanno, ci tiene a non mostrarsi mai in volto (immaginate la scocciatura, se tutti i fan vi riconoscessero per strada come l'unico uomo a conoscenza del finale del manga!), come risulta evidente anche dal fatto che, nel video di Netflix, le sembianze del mangaka siano effettivamente oscurate da un logo.

Alla luce di ciò, non sono stati pochi i fan a sollevare effettivamente dei dubbi sulla cosa, chiedendosi se Oda abbia davvero concesso a degli sconosciuti di vederlo in volto... O se si sia limitato a mandare una sua controfigura, ovviamente con il benestare di Netflix! Complottismo becero? Molto probabilmente sì, soprattutto se consideriamo il grado di coinvolgimento di Oda in quest'adattamento: in questi casi, però, meglio non fidarsi mai del tutto! Sospetti a parte, comunque, Netflix ha pubblicato oggi il trailer finale di One Piece.